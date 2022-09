Padel is booming in Capelle, mogelijk nog vier nieuwe banen erbij: ‘Het is tennis zelfs aan het inhalen’

Hoge raad beslist: laadpaalk­le­ven is niet illegaal

Laadpaalkleven is niet langer strafbaar. Als de stekker in de auto zit en er is parkeergeld betaald, kan de eigenaar geen boete meer krijgen voor illegaal parkeren. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald in een zaak die door een Rotterdammer was aangespannen.

2 september