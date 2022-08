‘Pak gewoon de echte problemen in de stad aan in plaats van ‘speeltjes’ te bedenken’

Hier kunnen Rotterdam­mers weer even op adem komen: ‘Moest gewoon weg uit m’n situatie’

Wordt de mantelzorg veel te zwaar? Zijn de problemen op het werk niet meer te overzien? Of is er door het overlijden van een partner ineens geen toekomst meer? In het respijthuis in Oosterflank mogen Rotterdammers weer even op adem komen. ‘Ik moest gewoon even helemaal weg uit mijn situatie.’

19 augustus