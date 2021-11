Pand ingestort bij grote brand in Capelle, NL-Alert verstuurd vanwege grote rookontwikkeling

In oktober vorig jaar stond het pand van het deelscooterbedrijf ook korte tijd in brand. Volgens Molendijk is er wel vaker brand gewoed in het pand van Felyx. ,,De brandweer heeft al drie keer een brand geblust.” Hij heeft in het verleden geprobeerd om het bedrijf van het terrein te krijgen door een brief te schrijven naar de pandeigenaar, maar zonder succes.



In augustus gingen er bij een brand in Rotterdam zo'n tweehonderd deelscooters van Go Sharing in vlammen op. De brand brak kort voor 05.00 uur uit op het bedrijventerrein in de Spaanse Polder. In de loods van het scooterverhuurbedrijf GreenMo Rent, waar GO Sharing onder valt. Het pand is vrijwel volledig in de as gelegd.