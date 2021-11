Pand ingestort bij grote brand in Capelle, woningen ontruimd

Ziekenhuis

NL-Alert

Er is vanavond ook een NL-Alert verstuurd. De politie adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. De DCMR heeft nog geen melding van rookoverlast ontvangen. In de omgeving zijn zwarte rookwolken te zien. Volgens ooggetuigen kijken omwonenden vanuit hun tuin naar de uitslaande brand. In de omgeving van de Radarstraat zitten veel bedrijven. Rico Molendijk van het naastgelegen Hebor Watersport werd vanavond in paniek gebeld door zijn buurman. ,,Hij was gelukkig nog in zijn pand en waarschuwde me dat alles in de fik stond.” Molendijk is direct naar het bedrijventerrein gegaan om de speedboten in zijn pand te redden. Hij is opgelucht dat de politie aanwezig is om alle boten op straat te bewaken. Bij het watersportbedrijf kunnen klanten ook hun boot tijdelijk stallen voor reparatie. ,,Ik krijg nu veel appjes van bezorgde klanten.”

In oktober vorig jaar stond het pand van het deelscooterbedrijf ook korte tijd in brand. Volgens Molendijk heeft er wel vaker brand gewoed in het pand van Felyx. ,,De brandweer heeft al drie keer een brand geblust.” Hij heeft in het verleden geprobeerd om het bedrijf van het terrein te krijgen door een brief te schrijven naar de pandeigenaar, maar zonder succes.



In augustus gingen er bij een brand in Rotterdam zo'n tweehonderd deelscooters van Go Sharing in vlammen op. De brand brak kort voor 05.00 uur uit op het bedrijventerrein in de Spaanse Polder. In de loods van het scooterverhuurbedrijf GreenMo Rent, waar GO Sharing onder valt. Het pand is vrijwel volledig in de as gelegd.