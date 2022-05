Papa Jay opnieuw vader en Paul de Leeuw ontmoet prinses Beatrix

Het is tijd voor beschuit met muisjes! Papa Jay , bekend van zijn deelname aan het televisieprogramma Een Huis Vol, is opnieuw vader geworden. Dit keer van een meisje, Noëlla Grace López.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Over lieve foto’s gesproken: op Instagram deelde Patrica Paay deze week haar grote liefde voor haar huisdieren. De twee honden Lilly en Zwabber zijn écht haar lievelingsbeestjes. ‘Niemand is zo blij als ik thuis kom als zij, ze staan dan samen al boven aan de trap te kwispelen en te blaffen.’

Jandino is trots op zijn mooie tulpen! Hij noemt zichzelf een ‘trotse vader’ van de rode bloemen. Volgers stemmen in met Jandino’s mening over de bloemen, al valt zijn outfit óók bij velen goed in de smaak.

Het Milkshake Festival in Amsterdam is pas over twee maanden, maar dat maakt Fred van Leer niet uit: hij is er al helemaal klaar voor! Hij hoeft in ieder geval geen outfit stress te hebben in de laatste dagen voor het festival.