Papa John’s blijkt geen suikeroom: Tientallen franchisers in de problemen

Het leek zo mooi: het bedrijfsplan was kant-en-klaar en crowdfundplatforms vonden het geen probleem om een lening van enkele tonnen te verstrekken. Wie nog twijfelde, werd over de streep getrokken door het imago van het merk. Papa John’s is niet zomaar een pizzabakker. Het is de derde grote keten van pizzarestaurants in de wereld. ,,Het is een groot internationaal bedrijf’’, zegt een ondernemer die inmiddels geen zaak meer heeft, maar wel een schuld van drie ton. ,,Dat wekte vertrouwen. En het ging snel. Alles was binnen een paar minuten geregeld.’’