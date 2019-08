Papa John’s blijkt geen suikeroom: Tientallen franchisers met pizzazaak failliet

Heel rijtje horeca te koop in de Hofbogen: restaurant De Jong, Lokaal Espresso én Opporto

16:30 Dat is opvallend: in de Rotterdamse Hofbogen staat opeens een ‘heel rijtje’ te koop. Niet alleen restaurant De Jong zoekt een nieuwe eigenaar, ook restaurant Opporto en koffietent Lokaal Espresso staan in de etalage. Toch scheelt er niks aan deze Rotterdamse hotspot, zegt horecamakelaar Marcel Verbaas. ,,Na een jaar of vijf willen ondernemers in deze branche wel een nieuwe uitdaging.’’