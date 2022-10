Parisa (31) mocht zichzelf in Iran niet opmaken van haar man: ‘Ik voelde me gevangen’

El­vis-dienst moet Ommoord weer opbeuren, want niets zalft zo zalig als de stem van The King

In tijden van nood zitten de kerken vol. En nood is er: een oorlog in Europa, een voor burgers steeds nijpender wordende energiecrisis en volop onvrede. Dikke kans dus dat de Open Hofkerk in Rotterdam-Ommoord eind volgende maand mudvol zit bij de speciale Elvis-dienst van dominee Fred Omvlee. Want niets zalft zo zalig als de zwoele stem van The King met zijn oeuvre aan gospels. ‘Elvis raakt je in je ziel’.

