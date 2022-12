Park Hitland blaast schaatsbaan nieuw leven in: ‘We gaan het anders proberen’

IJsclubs in Krimpener­waard kijken jaloers naar deze vereniging: hier kan op natuurijs worden geschaatst

Het is ze weer gelukt in de Krimpenerwaard. Als enige in de wijde regio kon op de ijsbaan in Ammerstol wel over één nacht ijs worden geschaatst. Andere ijsclubs kijken jaloers toe. Ook zij zouden wel een betonnen baan willen die snel bevroren is.

14 december