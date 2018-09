Parkeerplekken veranderen in parken op Park(ing) Day

Tussen zeven uur 's ochtends en tien uur 's avonds op vrijdag 21 september krijgen Rotterdammers een carte blanche om parkeerplekken naar hun smaak in te richten. Exposities, yogaruimtes, parken: zolang het maar geen commerciële activiteit is, is het welkom op Park(ing) Day. De gemeente verklaart alle parkeerplaatsen in de stad op die dag vergunningsvrij. Deelnemers kunnen bij organisator Happy Streets een kunstgrasmat aanvragen.