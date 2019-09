Parkiet Pablo verovert harten op Instagram én krijgt nu ook eigen kledinglijn

Update Bij schietpar­tij­en betrokken vrouw wordt ook verdacht van witwassen crimineel geld

11 september De Rotterdamse (45) die dinsdag samen met een man (37), eveneens uit Rotterdam, is aangehouden na schietpartijen in de Duikerstraat en Kreeftstraat in Rotterdam-Alexander blijkt een bekende van de politie. Er loopt een rechtszaak tegen haar voor het witwassen van tienduizenden euro’s crimineel geld waarmee onder meer sieraden en tickets naar Curaçao zijn gekocht. Ook is er kinderopvang van betaald.