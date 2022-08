Pas in 2024 is de Belastingdienst zover dat ze een appel van een pizza kunnen onderscheiden

update/met video Schietpar­tij aan Verschoor­straat in Rotterdam-Char­lois, politie zoekt nog naar de schutter(s)

Op de Verschoorstraat in Rotterdam-Charlois is vrijdagavond rond 19.30 uur geschoten. Er zat een kogelinslag in een auto. De politie is op zoek naar de schutter(s) en eventuele getuigen.

27 augustus