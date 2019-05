‘Pas nog bij het pinnen schreeuwde een jongen dat hij mijn geld wilde’

Acht sterk vermagerde pups in woning gevonden

2 mei De dierenpolitie heeft vanavond - na een tip - acht sterk vermagerde pups in een woning in Rotterdam-Zuid aangetroffen. De bench van de jonge pittbulls was sterk vervuild. De eigenaren, een man en vrouw, hebben een proces verbaal gekregen. De pups zijn in beslag genomen.