Passagier valt chauffeuse aan: bus knalt op lantarenpaal

Arme Rotterdam­mers hoeven niet meer in anoniem graf

9:21 Berooide Rotterdammers die overlijden krijgen van de gemeente toch een grafsteen met naam. Nu worden zij nog in een anoniem, algemeen graf gelegd met plek voor drie lichamen boven elkaar. Alleen in het register van de begraafplaats is terug te vinden wie daar ligt. Het gaat om ongeveer 125 Rotterdammers per jaar die geen geld hebben achtergelaten voor een uitvaart – vaak schulden hebben - en geen familie of vrienden die de verantwoordelijkheid willen nemen.