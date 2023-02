Patiënt van verslavingskliniek slaat begeleider in zijn gezicht en bedreigt manager met de dood

Uitbrei­ding tbs-kli­niek de Kijvelan­den: lange wachtlijs­ten moeten worden weggewerkt

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden in Poortugaal gaat uitbreiden. De tbs-kliniek krijgt er 24 behandelplekken bij. De uitbreiding gebeurt op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat de lange wachtlijsten voor tbs’ers weg wil werken. Het streven is om de nieuwe afdelingen begin 2024 in gebruik te nemen.