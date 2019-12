Patiëntenstop bij Parnassia van tafel, verzekerden VGZ niet langer dupe van ruzie

De patiëntenstop bij ggz-aanbieder Parnassia is van tafel. Verzekerden van VGZ van wie het eerste gesprek was afgezegd, mogen alsnog langskomen. De Nederlandse zorgautoriteit NZa had de ruziënde Parnassia Groep en verzekeraar VGZ vandaag op het matje geroepen.

Het was uitzonderlijk dat de Zorgautoriteit als een soort scheidsrechter een gesprek eiste. Reden was het miljoenenconflict tussen de twee partijen die werd uitgevochten ‘over de rug van de patiënt’. Parnassia stelt dat zij na een ‘zeer dringend verzoek’ van de Zorgautoriteit besloot toch alle verzekerden de komende tijd te helpen.

De patiënt heeft daardoor geen last meer van het meningsverschil. VGZ is daar ‘echt blij mee’. ,,Mensen raakten echt in paniek van de berichten. We hebben vele telefoontjes gehad omdat zij niet wisten waar ze aan toe waren’’, vertelt een woordvoerder.

Patiëntenstop

Deze zomer bleef de patiëntenstop van het Ikazia Ziekenhuis voor VGZ-klanten wel van kracht. De Zorgautoriteit stelt dat het ook niet zo is, dat een patiëntenstop nooit kan. ,,Als de patiënten maar ergens anders heen kunnen en zij duidelijk weten waarheen dat dan is’’, aldus een woordvoerder van de NZa.

Met het Ikazia had de verzekeraar andere afspraken gemaakt, waardoor de stop voor VGZ-patiënten met een naturapolis niet onverwacht kwam. Vooraf was er al besproken wat dan te doen. Bij Parnassia was dit niet zo. VGZ: ,,Deze maatregel werd eenzijdig genomen.’’

Vertrouwen

Quote We vinden het spijtig dat we onrust niet hebben kunnen voorkomen Stephan Valk van Parnassia Volgens de NZa hebben de zorgaanbieder en de verzekering het vertrouwen dat ze eruit kunnen komen over 2019. In dit jaar zijn veel meer verzekerden van VGZ behandeld bij Parnassia dan vooraf afgesproken. Vooral in Rotterdam, waar VGZ een minimapolis biedt, steeg het aantal hard. Parnassia, waar de Rotterdamse instellingen Antes en Bavo Europoort onder vallen, zou de vijf miljoen aan extra kosten uit eigen zak moeten betalen.

Volgens Parnassia heeft de NZa gesteld dat VGZ een ‘realistische tarief’ moet betalen. In haar ogen is dat niet het tarief dat de verzekeraar nu betaalt, samen met het keihard omzetplafond. Dit plafond betekent dat elke patiënt meer dan afgesproken zelf moet worden betaald. Vanwege ‘toezeggingen’van VGZ is de patiëntenstop van tafel. ,,We vinden het spijtig dat we onrust niet hebben kunnen voorkomen’’, zegt Stephan Valk, voorzitter Raad van Bestuur, in een verklaring.