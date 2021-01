Patricia Paay gaat als een speer voor Blijdorp: al dik 140.000 euro voor noodlijdende dierentuin

Grote steden willen nieuw nationaal onderwijs­plan: stel keuze middelbare schooltype langer uit

20:30 Op je 11de of 12de een keuze maken voor vmbo, havo of vwo is veel te vroeg. Laatbloeiers komen dan niet op de juiste plek terecht, zodat dit ongelijkheid in de hand werkt. Het selectiemoment voor de middelbare school moet daarom worden uitgesteld.