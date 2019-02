Patrick kickte af door het Rotterdam Project: ‘Het helpt als mensen om je geven’

Commentaar Dit is waarom het Regioak­koord weinig doet voor de oververhit­te woning­markt

10:19 Dat zijn nog eens klinkende aantallen; in elf jaar tijd komen er 54.000 huizen bij in de Rotterdamse regio. Die zijn nodig, want zowel op de huur- als koopmarkt staan de gegadigden in de rij en dat leidt tot uitwassen.