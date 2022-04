Patrick trok zich het leed van anderen altijd aan en zat vol vuur: ‘Hij was een lieve klootzak’

van wieg tot graf Joke troostte een wielren­ster met liefdesver­driet: ‘Zij maakte makkelijk contact en was er voor iedereen’

Dat je nooit te oud bent voor een nieuwe passie, bewees Joke ’t Hart-Velthuizen (81). Twaalf jaar geleden ontdekte ze via haar man het wielrennen. Niet als sporters, maar als liefhebbers reisden ze het hele continent over. En Joke maakte overal vrienden. Deze week haar verhaal in de rubriek Van Wieg tot Graf.

12 april