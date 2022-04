Paul Bosvelt vereerd met eigen Feyenoord-special: ‘Ik vind het al mooi dat jullie hier zijn’

Oud-Feyenoorder Paul Bosvelt kreeg maandag in Barendrecht een eigen uitgave van het supportersmagazine Hand in Hand. De Deventenaar was er zeer vereerd mee. Zijn kampioensshirt van 1999 bracht nog eens 3100 euro op voor het goede doel.

Vijf Feyenoord-iconen waren hem voorgegaan. Henk Schouten, Cor van der Gijp, Gerard Meijer, Joszef Kiprich en Wim Jansen hadden eerder een special gekregen van Hand in Hand. De populaire Bosvelt mag zich in dat illustere rijtje voegen. Supportersvereniging FSV de Feijenoorder presenteerde het exemplaar maandagavond in café Den Pimpelaer, de voormalige stamkroeg van oud-Barendrechter Bosvelt, waar in 1999 de landstitel werd gevierd.

,,Ik ben zeer vereerd”, sprak hij over het magazine dat helemaal over hem gaat. Behalve familie en vrienden waren ook voormalige ploeggenoten Pierre van Hooijdonk en Kees van Wonderen, oud-trainers Leo Beenhakker en Mario Been, clubman Gerard Meijer en Adri Moulijn, de weduwe van Coen, aanwezig. ,,Ik vindt het al mooi dat jullie hier allemaal zijn.”

UEFA Cup

Bosvelt werd in 1999 landskampioen met Feyenoord en was in 2002 de aanvoerder van het UEFA Cup-elftal dat Europa verrastte en in de finale van Borussia Dortmund klopte.

Hij gelooft dat de Rotterdammers een dergelijke stunt 20 jaar later in de Conference League opnieuw kunnen uitvoeren. ,,Het wordt weer eens tijd he”, sprak de technisch manager van Go Ahead Eagles. Bosvelt scoorde in 2000 tegen Olympique Marseille, de toekomstige tegenstander van Feyenoord.

Het shirt van Paul Bosvelt waarmee hij met Feyenoord in 1999 kampioen werd, bracht 3100 euro op. De tenue met rugnummer 6 gaat naar Nick Stougie uit Poortugaal. De opbrengst van de veiling is bestemd voor de stichting Beat Batten, een spierziekte waar een kennis van Bosvelt aan lijdt.

