Pech voor automobilisten in Krimpen: afrit verdwijnt om fietsers een snellere route te geven

Gezin vindt racisti­sche brief in de bus: ‘Mijn zwangere verloofde durft amper nog naar buiten’

De brief was netjes gefrankeerd. Dus portokosten hoeft het jonge, Nederlands-Antilliaanse stel in ’s-Gravendeel dat ’m ontving in ieder geval niet te betalen. Maar de boodschap ín de envelop liegt er niet om: ‘Vuile negerhoer. Die kk neger is hier niet welkom’.

10:31