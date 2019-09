Pedoclub oogst ‘succes’ met flyeractie in Rotterdam: ‘Slechts één iemand riep: sterf!’

Wat de man achter pedoclub Kinderbevrijdingsfront in Amsterdam niet lukte, is hem gisteren in Rotterdam wel gelukt: zonder gedoe flyeren tijdens een lhbt-evenement. Volgens hem liep zijn actie, die niet werd ondersteund door de organisatie van de Rotterdam Pride, volgens plan. ,,Slechts één iemand riep: sterf!’’

Nelson (geen achternaam) noemt zijn Kinderbevrijdingsfront ‘een actiegroep voor zelfbeschikking en gelijke rechten voor kinderen’. Hij wil kinderen ‘bevrijden’ van hun ouders, en vindt dat de leeftijdsgrens waarop seks met kinderen legaal is (16 jaar) véél te hoog. Hij bracht zijn ideeën afgelopen zomer voor het eerst onder de aandacht tijdens de Pride Walk in Amsterdam, maar moest zijn actie al gauw staken na heftige reacties van het publiek. Van een optreden tijdens de botentocht Canal Pride zag hij op advies van burgemeester Halsema en de politie zelfs helemaal af.

Tijdens de Rotterdamse Pride Walk, het hoogtepunt van de vandaag afgesloten Rotterdam Pride, ondervond Nelson naar eigen zeggen minder weerstand. Hij deelde rond en tijdens de mars van lhbt’ers door de stad zo'n 150 flyers uit. ,,Verscheidene deelnemers reageerden verbaasd op mijn aanwezigheid. Sommigen leken begrip te hebben voor mijn actie. Niemand bejegende mij agressief. Ik kreeg slechts één verwensing naar mijn hoofd.’’

Nelson had het liefst als officiële deelnemer meegedaan aan de 2019-editie van de Pride Walk, maar daar stak de organisatie een stokje voor. ,,We hebben aangegeven dat het Kinderbevrijdingsfront niet welkom is tijdens de Pride Walk omdat de veiligheid van onze bezoekers voorop staat en de aanwezigheid van het front dit negatief zou beïnvloeden,’’ zegt een woordvoerster namens de Pride. ,,Daarnaast willen wij ons niet associëren met het Kinderbevrijdingsfront en willen we er verder geen woorden aan vuil maken.’’

Klacht

Nelson is zwaar teleurgesteld in de afwijzing en overweegt een klacht in te dienen bij het College voor de Rechten van de Mens, een instituut waar mensen terechtkunnen als ze zich gediscrimineerd voelen. Tegen de stichting Gay Pride Amsterdam, de Amsterdamse tegenhanger van de Rotterdam Pride, diende hij eerder ook een klacht in. Die zaak wordt dinsdag behandeld. ,,Het is zeer teleurstellend dat Rotterdam Pride mij er niet bij wilde hebben. In voorgaande jaren hadden ze in Rotterdam ook geen bezwaar aan deelname aan de Pride Walk door anti-islambeweging Pegida en de Roze Leeuw (voorheen Gayservatives). Ook dat zijn organisaties die niet-gangbare ideeën hebben.’’