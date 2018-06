Pegida overweegt opnieuw demonstratie bij Rotterdamse moskee

Dat zegt Pegida voorman Edwin Wagensveld. Vorige week werd hun actie - het roosteren van varkensvlees voor de deur van de moskee - afgeblazen. Volgens de politie en de gemeente Rotterdam koos Pegida daar zelf voor. Pegida weerspreekt dat. ,,De politie vertelde ons dat ze de linies niet konden garanderen. Volgens mij betekent dat dat ze de groepen niet gescheiden kunnen houden."

,,Wij hebben een heleboel vragen", zegt Wagensveld. ,,Het was voor iedereen duidelijk dat het niet veilig was. De politie heeft mij twee keer de bus uit gehaald, dat was niet mijn initiatief. Nu zeggen dat Pegida besloot om terug te gaan, is een harde leugen. Als we geen bevredigende antwoorden krijgen, kan de burgemeester nog een keer laten zien dat hij ons veilig wil laten demonstreren."

Burgemeester Aboutaleb legde gisteravond bij de iftar in centrum Middenweg uit dat hij betreurt dat de demonstratie was afgeblazen. ,,Het is jammer dat die groep niet heeft kunnen demonstreren, want het is belangrijk dat zij hun boodschap kunnen uiten. Hoe giftig die boodschap ook is. Het is een teken van intolerantie dat deze boodschap niet is geuit", zei hij.

Pegida wil inspreken in de raadscommissie, maar het is niet duidelijk of dat op korte termijn lukt, omdat er geen commissievergaderingen op de agenda staan.