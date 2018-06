Pegida: Politie zei dat het niet veilig was bij de moskee

In het telefoongesprek met een man die zich 'Bas' noemt, vraagt Pegida-voorman Edwin Wagensveld hoe het gesprek over de demonstratie tussen de demonstranten en de politie is verlopen. ,,Ik heb gezegd dat we niet kunnen garanderen dat ze achter de linie blijven", zegt Bas.



Pegida zei gisteravond meteen al dat de politie de demonstranten in de bus had verteld dat de veiligheid van de demonstranten niet gegarandeerd kon worden. De politie en de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb ontkenden dat. ,,Ze hebben zelf de inschatting gemaakt dat het niet veilig was", zei de woordvoerder van Aboutaleb.



Pegida wilde bij de moskee een barbecue houden en een varken roosteren. De demonstratie werd op het laatste moment afgeblazen.