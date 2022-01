Peperdure huurwoningen in Rotterdam staan leeg, geschokte reacties: ‘Dit willen we niet’

Onderne­mers in horeca en cultuursec­tor euforisch: ‘We willen de glazen weer horen klinken’

De cultuursector en horeca houden de adem in: zou het vanavond dan eindelijk worden aangekondigd, het einde van de lockdown? Ook in de IJsselgemeenten en Prins Alexander duimen ondernemers dat premier Rutte groen licht geeft en klanten weer naar binnen kunnen. Want dat het water deze ondernemers inmiddels tot aan de lippen staat - of er overheen - zal niemand verbazen.

