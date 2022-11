Peperdure sanering in Krimpen moeilijker dan gedacht: oud industrieterrein blijkt veel vuiler

rotterdam van toen Draaibrug­gen zijn er niet meer, maar de Boslandse­brug zit in het geheugen gegrift

De raadplaat voor deze week had een wat hogere moeilijkheidsfactor. Gelukkig hebben wij lezers met haviksogen en een messcherp geheugen die dit beeld meteen herkenden. We zien de Boslandsbrug die vroeger over het Boerengat liep. In 1965 werd deze draaibrug buiten gebruik gesteld. Verkeer kon gebruikmaken van de nieuwe Admiraliteitsbrug.

12 november