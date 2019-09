Perfecte timing! Pad rust uit op eigen ‘stoel’ in Spijkenisser bos

,,Het gebeurde bij toeval. Ik wilde een foto maken van een groepje paddenstoelen dat er stond, maar stapte met m’n voet in wat bladeren. Door het geritsel schrok de pad en sprong precies bovenop de paddenstoel. Daar bleef hij roerloos zitten’’, vertelt De Jong.

,,Ik bedacht me natuurlijk geen moment. Zo’n toevalstreffer heb ik in de 25 jaar dat ik bijna dagelijks met m’n hond in het Mallebos loop nog nooit gehad.’’