Perron Rotterdam Centraal ontruimd vanwege vuurwapenmelding

Willem van Hanegem weet wie bij Nederland Lionel Messi af moet stoppen: ‘Als het moet, deelt hij uit’

Willem van Hanegem gelooft dat het Nederlands elftal wereldkampioen kan worden. Van Argentinië, de komende tegenstander in de kwartfinale, is hij niet onder de indruk en onder de andere favorieten bij de laatste acht van het WK ziet hij ook geen ploegen ‘waar je niet van kunt winnen’, zegt de oud-international in de vandaag verschenen aflevering van de AD Willem & Wessel-podcast.

7 december