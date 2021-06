Persfotograaf Jeffrey (31) mishandeld in Rotterdam: ‘Ik kreeg een flinke klap in mijn gezicht’

Persfotograaf Jeffrey Jacobs (31) uit Capelle aan den IJssel is vrijdagavond mishandeld in Rotterdam toen hij aanwezig was bij een melding van een reanimatie aan de Zevenkampse Ring. Een omstander gaf hem een ‘flinke klap’ in zijn gezicht. De verdachte is aangehouden.