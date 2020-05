Persfotograaf Joey Bremer (24) mishandeld tijdens werk: ‘Ik kreeg een klap vol tegen mijn slaap’

Commentaar Brielle voert een zelfwoon­plicht in en hopelijk zetten meer gemeenten deze stap tegen huisjesmel­kers

13:00 Midden in de coronatijd blijven de huizenprijzen stijgen. Het zegt veel over het woningtekort en het onderstreept het belang van een maatregel als de zelfwoonplicht. De gemeente Brielle is de eerste die dit in deze regio invoert.