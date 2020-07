Personeel EBS in de Rotterdamse haven krijgt hoger loon én een regeling om eerder te stoppen met werken

Van Maanenbad op de valreep toch nog open

17:30 Het Van Maanenbad in Rotterdam is tegen de verwachting in toch weer open. Dat gebeurde op nadrukkelijk verzoek van de gemeente, die constateerde dat de jeugd op warme dagen verkoeling zoekt in de Schie. Dat is niet alleen verboden, maar bovenal gevaarlijk vanwege de scheepvaart en temperatuurschommelingen in het riviertje.