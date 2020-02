Personeel Uniport slaat alarm bij Inspectie: ‘Er is niks te doen en wij willen solliciteren’

Update/VIDEO Politie houdt grote ontrui­mings­ac­tie van krakers in de Tweebos­buurt

6 februari Een groep van tien krakers in De La Reystraat in de Rotterdamse Tweebosbuurt is door de politie uit een woning gezet. Naar eigen zeggen verbleven zij al sinds 26 januari in de woning en mochten zij niet zomaar worden uitgezet. Er is uiteindelijk niemand aangehouden, aldus de politie.