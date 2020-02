Personeel van Uniport hoeft van rechter niet meer te niksen op het werk

Het personeel van het containeroverslagbedrijf Uniport in Rotterdam is door de rechter in het gelijk gesteld: ze hoeven niet naar hun werk te komen, omdat er niets te doen is. De rechter heeft vanmiddag uitspraak gedaan.

Hun baas verplichtte de medewerkers volgens het rooster op te komen draven. Uniport is een continubedrijf. Alleen is er al weken geen schip meer geweest en zijn alle containers opgehaald. Er staan ook geen nieuwe aankomsten van schepen op de planning. Het terrein is leeg.

Uniport in de Waalhaven houdt op te bestaan, omdat de terminal te lastig bereikbaar is voor de steeds grotere containerschepen. Die varen liever naar de Maasvlakte. Per 31 maart sluit het bedrijf de deuren. Er is nog geen akkoord over het sociaal plan voor de 200 werknemers, de onderhandelingen zijn stukgelopen en daarom vond de directie dat de mensen moesten blijven komen. Die sleten hun werkdagen dartend, kaartend en tafeltennissend in de kantine.

Ziekmakend

Het personeel is naar de rechter gestapt om een einde te maken aan de situatie en die heeft de medewerkers nu in het gelijk gesteld. Die vindt het optreden van de Uniport-directie ‘in strijd met goed werkgeverschap’. De rechter acht het voorstelbaar dat de arbeidsomstandigheden, waarbij het personeel niks te doen heeft, stressvol en ziekmakend zijn.

De rechtszaak en uitspraak is bijzonder. Niet eerder stapte personeel in Nederland naar de rechter, omdat ze niets te doen heeft.

Vrijstelling

De uitspraak van de voorzieningenrechter betekent dat de werknemers van de containerterminal met behoud van loon moeten worden vrijgesteld van hun werk. Volgens voorzitter Wim Gijlswijk van de ondernemingsraad van Uniport zal die vrijstelling binnen 24 uur worden geregeld.