Personeelsleden ‘in shock’ na dodelijke mishandeling in Club Blu: ‘Er waren mensen in tranen’

De politie kreeg zaterdagochtend rond half zes een melding van een mishandeling bij Club Blu. Eenmaal ter plaatse leek het, aldus een politiewoordvoerder, mogelijk om een vechtpartij te gaan. ,,We onderzoeken daarom of er klappen over en weer zijn gegeven.’’ Het slachtoffer moest gereanimeerd worden en is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden aan zijn verwondingen.