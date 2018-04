Personen te water na omvallen kraan in Krimpen aan den IJssel

De kraan stond op het terrein van Hollandia BV op de Schaardijk in Krimpen. Er hing een brugdeel aan de kraan op het moment dat hij omviel. De oorzaak van het incident is nog niet bekend. De inspectie SZW gaat onderzoek doen, Hollandia heeft aangegeven later vandaag met een verklaring te komen. ,,Het lijkt wel alsof de kraan in tweeën is gebroken, want de giek ligt dwars op de kraan'', aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.