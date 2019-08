Persoon overleden bij ongeluk op veerboot van Stena Line

Vrees voor nieuw verkeersin­farct: heeft de wethouder niets dan geleerd?

16:30 Leefbaar Rotterdam is bang dat verschillende werkzaamheden in Kralingen zullen leiden tot ‘buitenproportionele’ verkeershinder. De oppositiepartij vraagt zich af waarom allerlei projecten aan tram en metro tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd. ‘Heeft de wethouder dan niets geleerd van de eerdere verkeerschaos in Prins Alexander?’