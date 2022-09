Persoon overlijdt op dancefeest in Maassilo, mogelijk na overdosis drugs

Een persoon is gisteravond overleden op een technofeest in de Rotterdamse club Now&Wow in de Maassilo. Volgens de politie werd de persoon onwel en is nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het feest werd na het incident afgelast.

Of de persoon is overleden aan een overdosis drugs, kan een politiewoordvoerder niet met zekerheid zeggen. Daarvoor wil hij het onderzoek nog afwachten. Maar de woordvoerder zegt wel ‘veel van dit soort geluiden mee te krijgen’. Hij verwacht later vandaag meer informatie over het incident te kunnen geven.

Veel hulpdiensten

Er waren gisteravond iets na 23.00 uur veel hulpdiensten aanwezig bij de Maassilo om de onwel geworden persoon te redden. Maar hulp mocht niet meer baten. Even later werd omgeroepen dat het feest was afgelast en de feestgangers werd verzocht te vertrekken. Onder toeziend oog van agenten stroomde de Maassilo leeg met teleurgestelde feestgangers. Dit verliep rustig.

Volgens omstanders zou iemand van de feestorganisatie hebben gezegd dat een persoon binnen was overleden aan drugs. Het is niet bekend of dat daadwerkelijk zo is.

Afgelast ‘vanwege incident’

De organisatie achter het feest BeukenXL laat op Instagram weten dat het feest, dat van 23.00 uur tot 06.00 uur had moeten duren, is afgelast ‘vanwege een incident’. ,,Deze beslissing is gemaakt is samenspraak met Maassilo, de politie en de organisatie. Informatie over terugbetalingen volgt snel.”

