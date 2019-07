Persoon valt uit vrachtwagen gevuld met illegalen bij Hellegatsplein

Oorzaak explosie in flatgebouw Vlaardin­gen onbekend

8:45 De oorzaak van de explosie gisterochtend in een flatgebouw aan de Van der Waalsstraat in Vlaardingen is nog onbekend. Bij de ontploffing kwamen een man en een vrouw om het leven. Omdat de lichamen nog niet zijn geïdentificeerd, kan de politie nog niets zeggen over hun identiteit.