Persoonlijke data bezoekers Rotterdams filmfestival mogelijk gelekt

column Daarom blijft er aandacht voor Laura H. en andere met ‘koks’ getrouwde koekjes bakkende ‘huisvrou­wen’

De verkrachtingsscène was aangrijpend en het deel waarin de mediafascinatie voor IS-vrouwen werd blootgelegd ronduit hilarisch. De makers van Toneelgroep Maastricht hadden zoveel aandacht besteed aan de details dat ik me even in Irak waande. Ergens in een tent, tegenover een tot slaaf gemaakte vrouw. Ondertussen snikte de jezidi-vriend naast me: eindelijk een groot podium voor het verhaal van de slachtoffers.