Persprijs 2019 voor AD-duo Peter Groenendijk en Sanne Donders

UPDATEDe Persprijs Rotterdam 2019 gaat naar AD-journalist Peter Groenendijk en fotograaf Sanne Donders voor hun werk over de strijd van huurders tegen wooncorporaties en de gemeente.

De twee hebben de prijs vanavond uitgereikt gekregen in de Arminiuskerk. De jury roemt de ‘menselijke maat’ in de artikelen over de Tweebosbuurt, een wijk op Zuid waar de gemeente en Vestia op grote school gaan slopen en renoveren.

Groenendijk stond in zijn dankwoord stil bij bronbescherming. Afgelopen week werd NOS-journalist Robert Bas gegijzeld door een onderzoeksrechter omdat hij niet wilde getuigen in een strafzaak. ,,Het was een donkere week voor de Rotterdamse journalistiek.’’

Sanne Donders, die in 2015 ook al eens was genomineerd voor de prijs, hield het luchtiger. ,,Te gek dat het werk zo gewaardeerd wordt.’’ Groenendijk en Donders hadden concurrentie van Guido van Eijck en Bram Logger (Vers Beton en Follow the Money), Inge Janse (Vers Beton) en Derk Stokmans en Joris Kooiman (NRC Handelsblad).