Peter Blangé trots om Rotterdam Topsport ‘te mogen uitbouwen’

Gratis pitsbeurt á la Max Verstappen, maar dan voor je fiets

18:00 Voel je even Max Verstappen in de pits. Bandjes op de juiste druk, druppeltje olie, natte lap over die moddervlek en hoppa, weer gassen met die bak. Morgen kan het in Rotterdam, op de Blaak en Beijerlandselaan. Gratis en voor niets. O ja, laat die pk’s maar thuis, het is voor je fiets.