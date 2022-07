Petitie om station te herbouwen honderden keren ondertekend: ‘Gebied is nu moeilijk bereikbaar’

Of hij wat met het Zuid-Hollandse dorp Zevenhuizen heeft? Tim is er ooit wel eens geweest. Dat is het. Heeft hij dan misschien een band met Hellevoetsluis, Numansdorp of Oud-Beijerland, plaatsen in de Rijnmond die wat hem betreft óók doortrekking van de metro verdienen. Ook niet. Tim Sekac woont in Amsterdam. Maar hij kent wel heel Nederland. Vanaf de landkaart dan.