Peuter Cerise na tragisch einde in het graf bij haar vader

Algerabrug staat bij vlagen muurvast: ‘Dit kost ons tienduizen­den euro’s’

17:30 De Algerabrug in Krimpen aan den IJssel is een van de kwetsbaarste verbindingen in de regio Rotterdam. Maar door afsluitingen nabij de brug voor de reconstructie van de grote kruising is het er nog veel drukker. Automobilisten en ondernemers wachten ondertussen met spanning af hoe de verkeersdrukte zich de komende weken gaat ontwikkelen. ,,Dit kost ons tienduizenden euro’s’’, vreest Marco van Egeraat, voorzitter van de Ondernemerskring Krimpen.