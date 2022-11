Peuter gebeten in het gezicht door hond in Krimpen aan den IJssel, dier ingeslapen

Kind van 11 maanden zwaarge­wond naar het ziekenhuis na beet door rottweiler

Een kindje van elf maanden is woensdagmiddag zwaargewond naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht nadat het was gebeten door een rottweiler. De noodsituatie vond aan het einde van de middag plaats op de Groene Kruisstraat in Poortugaal.

