Pieter interviewde iedereen, maar liet zelden iets los over zijn eigen verleden

Aboutaleb ongelijk? Nee, natuurlijk niet. En weg was het Lin­kedIn-be­richt van de politie­baas

Vroeger had je de Sovjet Unie, een strenge dictatuur. Wat de grote leider zei, was de waarheid. De staatskrant, die vol stond met opgewekte succesverhalen, heette Waarheid, Pravda. Maar het volk wist wel beter. Wat in de Waarheid stond, was vaak juist niet waar. Het was overigens beter dat niet openlijk aan de kaak te stellen. Voor je het weet verloor je je baan, of, erger, moest je een paar jaar naar een naar heropvoedingskamp ver weg van thuis.