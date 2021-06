Pitbull verbrijzelt schedel van chihuahua Chico: ‘Dit soort moordmachines horen niet los te lopen’

Het incident gebeurde in de Port-Saidstraat, waar het al vaker hommeles was met deze - in de woorden van de moeder - ‘moordmachine’. Ook dit keer was het raak. ,,Chico was de steun en toeverlaat van m’n 14-jarige zoon’’, vertelt ze, nog diep onder de indruk. ,,Hij is helemaal overstuur. Moet je je voorstellen, het bloed ligt nog voor de deur. Ik heb de politie gebeld om te vertellen dat ik de straat op ging met een slaghamer op zak. Om als ik dat beest zou tegenkomen, zelf maatregelen te nemen. Toen stond het hier in drie minuten blauw van de politie.’’