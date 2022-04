'Pittig jaar' voor RET: toenemend fysiek geweld, hoog ziekteverzuim en weinig reizigers

Protest tegen schrappen van tramlijn 21: ‘Als die verdwijnt, ben je helemaal de pineut in Noord’

Gaat er een streep door tramlijn 21 tussen Rotterdam en Schiedam? Ze zien de bui al een beetje hangen in Schiedam, want de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de RET zeggen dat het vervangen van lijn 21 door een bus kansrijk is. Het eerste protest is al opgeborreld. De tram moet juist doorgetrokken worden.

6 april