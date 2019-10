Plan Feyenoord City klaar: zo gaat nieuw stuk Zuid er uitzien

Grote aanjager is de toekomstige voetbaltempel van Feyenoord, waarvan onlangs het definitieve ontwerp het licht zag. In het kielzog daarvan is nu ook het omliggende gebied nu tot in detail uitgewerkt, waarbij een nu nog saai en rommeling stuk Zuid compleet tot leven wordt gewekt. Met veel groen, woningbouw, een verbinding (De Strip) tussen de huidige Kuip en het nieuwe stadion plus veel mogelijkheden voor sport en recreatie.



In het oog springt onder meer de – in aantal huizen verder opgekrikte – woningbouw, met terrasvormige complexen tussen de huidige Kuip en de Veranda, plus woontorens tot 150 meter bij het nieuwe stadion (nu parkeerplaats P5), bij de kop van de Laan op Zuid en aan de andere kant van het Varkenoordseviaduct, bij de moskee. In totaal betreft het 3500 woningen, variërend van sociale huur tot koop.