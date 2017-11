Plan moet herrie vliegveld doen afnemen

Ontbrekende puzzelstukjes moordonderzoek liggen in Schiedam

13:27 De ontbrekende puzzelstukjes in het onderzoek naar de moord op Graciëla Gomes Rodrigues moeten worden gezocht in de Minister Donkerstraat in Schiedam-Nieuwland. Daarom houdt de politie daar momenteel opnieuw een buurtonderzoek waarbij geen woning wordt overgeslagen. Is er niemand thuis, dan wordt een flyer in de brievenbus gestopt.