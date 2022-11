Plan om grasveld de Kuip te verlagen stuit op scepsis: ‘Dit stadion is fantastisch ontworpen in de jaren 30’

Studiekeuzebeurs Rick (20) laat zien waarom ‘hoger’ onderwijs niet altijd ‘beter’ is: ‘Je moet vooral doen waar je hart ligt’

Het ondernemerschap is hem met de paplepel ingegoten: Rick Heinneman (20) is zoon van een garagehouder. De mbo-student van het SOMA College treedt graag in de voetsporen van zijn vader, maar dan in een andere tak van ‘sport’: die van grondverzetmachines.

28 november